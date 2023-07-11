Интересная мотивация. Вступление Украины в НАТО и ЕС поможет вернуть украинских беженцев и мигрантов домой — исследование 11 июля, 14:54 Как вернуть украинских беженцев и трудовых мигрантов из Польши — исследование (Фото:rparys/depositphotos)

Перспектива членства Украины в НАТО и ЕС являются ключевыми факторами, которые мотивируют украинских беженцев возвращаться из Польши домой после окончания войны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы*, проведенного Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

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Исследование показало, что 43% военных беженцев и 40% мигрантов из Украины, прибывших в Польшу до 24 февраля 2022 года, выразили готовность вернуться в Украину, если она присоединится к Североатлантическому альянсу.



Кроме того, 51% беженцев, которые нашли убежище в Польше после полномасштабного вторжения, и 67% экономических мигрантов, прибывших в Польшу до 24 февраля 2022 года, указывают на перспективу вступления Украины в Европейский Союз как наиболее мотивирующий фактор для возвращения.

«Евроатлантический выбор граждан Украины окажет значительное влияние на развитие украинской экономики. Перспектива интеграции с НАТО предоставляет большую безопасность, что привлекает технологии, инвесторов и способствует стабильной бизнес-среде. С другой стороны, вступление в ЕС открывает двери для большего доступа к европейскому рынку, приумножает инвестиции и торговое сотрудничество. Это положительно повлияет на развитие отраслей экономики, создание рабочих мест и повышение уровня жизни граждан Украины», — прокомментировал результаты исследования председатель правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

Он добавил, что во время пребывания в Польше украинские экономические мигранты, а затем и военные беженцы могли воочию убедиться, какие преимущества и перспективы дает членство страны в НАТО и ЕС.

Среди других факторов, побуждающих возвращаться, респонденты также называют экономические вопросы, такие как повышение уровня оплаты труда, улучшение условий труда и облегчение ведения бизнеса. Кроме того, для них важны семейные аспекты, например возможность воссоединения с родными, которые остались в Украине. Также, как мигранты, так и беженцы отмечают необходимость ряда реформ в сферах юстиции, здравоохранения, образования и безопасности.

*Опрос среди граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4−13 марта 2023 года путем прямого F2F-интервью в нескольких городах Польши на выборке N = 500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины. Анкета опроса была разработана Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета с использованием некоторых вопросов Министерства семьи и социальной политики, Управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.