«Германии придется конституцию менять». В Минюсте рассказали о сложностях с конфискацией имущества российских олигархов в пользу Украины 3 октября, 14:50 Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции (Фото:Министерство юстиции Украины)

Вопрос взимания частных активов, например, российских олигархов — очень болезненный и щепетильный для стран Европы. Его решение потребует изменений в законодательство.



Об этом в интервью НВ Бизнес рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

По ее словам, существует три пула активов, которые могут быть переданы в фонд, который профинансирует возмещение ущерба Украине от российской агрессии.

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Первый пул — суверенные активы РФ, в частности средства ее Центробанка.

Второй — активы госкомпаний (Газпром, Росатом), которые не относятся ни к суверенным, ни к частным.

И наконец, третий пул — самый сложный. Речь идет о частной собственности, которая защищена на уровне европейских резолюций, конвенций и на уровне конституций отдельных стран, рассказала Мудрая.

«Сейчас на этом этапе у европейских и американских чиновников меньше желания осуществлять гражданскую конфискацию таких активов. Они готовятся расширить перечень оснований уголовной ответственности лиц, которые будут обходить или нарушать санкции, однако просто взять и в гражданском порядке конфисковать, пока такой готовности нет. Чтобы это делать в Украине, мы разработали и приняли закон и осуществляем процедуру в судебном порядке. И так же может происходить в других странах. Германии придется менять Конституцию, а это пока не является их приоритетом», — объяснила замминистра юстиции.

Полную версию интервью с Ириной Мудрой Как Украине получить компенсацию от России читайте здесь.