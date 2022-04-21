На двух стульях. Как Турция завлекает российские миллиарды в обход западных санкций 21 апреля, 07:25 Сюжет НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Встреча диктатора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана в 2020 году в России (Фото:Кремль)

Сотрудничество Турции и России в экономической сфере продолжается, невзирая на западные санкции. НВ Бизнес нашел примеры такой кооперации и попытался разобраться в причинах.

Турция объявила о создании новой авиакомпании для перевозки российских туристов на свои курорты. Уже известно, что она получит название Southwind, а флот будет состоять из 5 самолетов. Более того, эта страна планирует потратить примерно $300 млн на поддержку базирующихся в России турецких туроператоров. Пожалуй, это самая заметная часть взаимодействия экономик Турции и России. В прошлом году почти 4,7 млн россиян посетили турецкие курорты — это самый большой показатель. Поэтому неудивительно, что эта ближневосточная страна хочет сохранить турпоток. Но это очень удивляет на фоне войны, которую ведет Россия в Украине и санкций, которые весь цивилизованный мир внедряет против российской экономики.

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Похоже, Турция во главе с президентом Реджепом Эрдоганом хочет не просто стать мостиком между РФ и цивилизованным миром. Турки уже практически не скрывают желания получить за счет России выгоду для собственной экономики, которая уже несколько лет страдает от кризисных явлений.

При этом некоторые аналитики уже упоминают историю турецко-иранского бизнесмена Резы Зарраба. В 2017 году тот признался, что помог Ирану, находившемуся под санкциями, отмыть десятки миллиардов долларов США. К этим сделкам был привлечен турецкий государственный Halkbank. То есть у Турции имеется определенный опыт обхода западных санкций.

НВ Бизнес нашел примеры того, как с начала войны в Украине, российский бизнес и россияне спасаются от санкций и собственного экономического кризиса в тихих турецких «гаванях».

1. Авиация

Пожалуй, это наиболее заметный сектор турецкой экономики, продолжающий сотрудничать с кремлевской диктатурой. После того как почти вся Европа и США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, именно Стамбул остается ключевым авиахабом для граждан РФ. Оттуда и из других аэропортов Турции летают в Россию самолеты двух крупнейших турецких перевозчиков Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Первые недавно возобновили прием платежей в российских рублях с помощью банковской карты Мир. Вторые — начали летать в Санкт-Петербург.

Российские авиакомпании не выполняют рейсы в Турцию. Они боятся ареста и конфискации самолетов, которые они нагло отобрали у лизингодателей.

2. Новый бизнес

После того, как Запад начал «закручивать гайки» российской экономике, многие россияне решили направить бизнес-активность за пределы своей родины. Среди самых популярных направлений — ОАЭ, Грузия и Турция. В начале апреля Иззет Экмекчибаши, председатель Турецко-российского делового совета (DEIK) заявил, что в течение марта в Турции было открыто более 1000 новых компаний со 100% российским капиталом.

Со своей стороны турецкий бизнес стал присматриваться к российскому рынку. В частности, СМИ сообщали о возможности работы турецкой сети фастфудов Chitir Chicken вместо McDonalds. Также намеревались активизироваться производители одежды из Турции.

Многие российские технологические компании вывезли своих сотрудников в эту страну. Среди них Yandex, Avito, банк Тинькофф и т. д. Количество россиян, совершивших релокацию по инициативе работодателя превышает 1000.

По данным турецкой газеты Hurriyet общее количество граждан РФ, переехавших в Турцию за первые 3 недели войны достигло 14 тыс.

3. Недвижимость

WSJ в начале апреля сообщил, что сейчас 6 из 10 квартир в Стамбуле покупают россияне. Это может быть несколько квартир за раз, чтобы их суммарная стоимость превысила $250 тыс. Такая инвестиция позволяет подать заявку на получение гражданства Турции. Похоже, что турки уже поняли масштаб российского спроса и то, что он почти не ограничен. Поэтому правительство страны решило увеличить сумму такой инвестиции до $400 тыс. Примечательно, что до сентября 2018 г. для оформления заявки на гражданство нужно было купить недвижимость на $1 млн. Но из-за экономического кризиса в Турции тогда существенно снизили входной порог.

4. Финансы

Тот же WSJ сообщает, что банковская система Турции уже получила миллиарды американских долларов на депозиты от граждан РФ с помощью своп-сделок. Местные магазины начали принимать российские платежные карты Мир, растут трансграничные переводы через систему KoronaPay и даже уличные менялы покупают рубли.

5. Тихая гавань

Российские олигархи и политики стали переводить свои яхты в Турцию. Первыми из них были Роман Абрамович (две яхты — Eclipse и Solaris) и Дмитрий Медведев, которому приписывают 74-метровое судно Universe.

16 апреля в порт турецкого города Гёчек зашла яхта Clio Олега Дерипаски.

А все потому, что имущество россиян, против которых были введены санкции, начали массово изымать в странах Европы.

Почему это происходит? Турция уже несколько лет страдает от экономического кризиса, связанного с популистическими действиями местных властей. Потому ей нужны инвестиции.

Россия, в свою очередь, является давним бизнес-партнером для турок. Это касается поставок зерна и подсолнечного масла, строительства атомной электростанции и уже привычная зависимость от российских энергоносителей. В частности, один из крупнейших игроков на розничном рынке светлых нефтепродуктов — российский ЛУКойл.

Турецкие власти открыто заявляют о сотрудничестве с Россией.

«Так что если кто-то из россиян хочет приехать в Турцию, он может приехать в Турцию, не проблема… Я если кто-то из олигархов хочет делать бизнес в Турции, и если этот бизнес легален и не противоречит международному праву, то я это рассмотрю (предоставление права на ведение бизнеса такому гражданину РФ)», — сказал в конце марта Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции .

При этом турецкий бизнес опасается попасть под западные санкции из-за сотрудничества с россиянами.



Стоит ли Украине реагировать на это? Мы также получаем поддержку от Турции в виде поставок боевых беспилотников Байрактар, уже ставших легендой украинско-российской войны. Российские военные корабли не смогли через Босфор пройти к Черному морю. А самолеты Turkish Airlines иногда являются единственной возможностью вырваться из России для украинцев, принудительно депортированных из оккупированных городов и территорий. Кроме того, Стамбул получил статус площадки, на которой ведутся переговоры о мире между Украиной и Россией.



Но позиция этой страны могла быть активнее, что показывает история с гражданами Турции, которые с начала марта просят эвакуировать их из Мариуполя. В начале апреля посол Турции в Украине признал, что в городе остается 25−30 его сограждан.

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