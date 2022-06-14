Из-за российского вторжения в том числе. Мировая экономика замедляется — Fitch пересмотрело прогнозы на 2022-й 14 июня, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Fitch ухудшил прогнозы развития мировой экономики (Фото:City Press/Twitter)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,5%.

Fitch Ratings также ожидает усиление глобальной инфляции, говорится в отчете компании, который приводит Интерфакс-Украина.

Согласно новому прогнозу, ВВП Китая вырастет на 3,7% (вместо 4,8%), ВВП США — на 2,9% (ранее 3,5%), еврозоны — на 2,6% (ранее 3%).

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Также Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,7% с предполагавшихся три месяца назад 2,8%.

«Глобальное инфляционное давление продолжает усиливаться со все более неблагоприятными последствиями для перспектив экономического роста, — говорится в обновленном отчете Global Economic Outlook (GEO). — Недавние локдауны в Китае усиливают давление на глобальные производственные цепочки поставок. Перебои с поставками энергоносителей и продовольствия из-за войны между Россией и Украиной оказывают более значительное влияние на европейскую инфляцию, чем ожидалось».

«Инфляционные проблемы стали настолько явными, что центральные банки вынуждены реагировать, отказываясь от прежних намерений и прогнозов. Риск укоренения инфляции слишком велик, чтобы его игнорировать», — заявил главный экономист Fitch Брайан Коултон.

Ранее сообщалось, что по прогнозам группы компаний Dragon Capital (владеет сайтом NV, журналом НВ и Радио НВ), ВВП Украины в 2022 году снизится на 30%, однако разблокировка морских портов позволила бы сократить падение экономики до 22−25%.

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