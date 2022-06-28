Невидимый фронт. Как Россия уничтожает украинскую экономику — двойная игра Путина 28 июня, 09:48 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российские Искандеры летят не только в военные объекты, но и в экономику Украины. Планомерное рарушение промышленности означает потерю миллиардов долларов на годы вперед. Как РФ использует это в своих целях?

Российская агрессия против Украины продолжается четыре месяца. Каждый день Россия выпускает по украинской территории десятки ракет. В стране-агрессоре утверждают: атакам подвергаются исключительно военные объекты — полигоны, оборонные заводы, нефтебазы, снабжающие армию топливом. Путин и его пропагандисты врут — это очевидно всем, кто живет в Украине. Последствия попаданий в жилую инфраструктуру — ужасны. Счет погибших среди населения идет на десятки тысяч.

Видео дня

Но российская пропаганда врет дважды. Нанося удары по так называемым военным целям, Россия ведет против Украины и другую, не менее опасную войну — экономическую. Кроме предприятий ОПК, она разрушает транспортную и аграрную инфраструктуру, предприятия металлургии, химии и энергетики. В KSE по состоянию на 9 июня ущерб оценивали в $103,9 млрд. Помимо прямых убытков от разрушений, есть и долгосрочные последствия — потеря рынков сбыта, долгосрочный «минус» в ВВП и валютной выручке на долгие годы, дефицит товаров на мировых рынках.

НВ Бизнес попробовал оценить последствия российской агрессии для экономики Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.