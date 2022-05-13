Специальная запретная зона ООН. Бизнес-сообщество предложило Данилову и Кулебе способ разблокировать украинские порты 13 мая, 16:10 Цей матеріал також доступний українською Черноморский морской торговый порт (Фото:SRL)

Украина должна обратиться в ООН с требованием создать Специальную запретную зону, которая будет предусматривать временный запрет использования воздушного пространства и приостановки судоходства, кроме определенных гуманитарных маршрутов.

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Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации к секретарю СНБО и министру иностранных дел Украины.

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«РФ продолжает грубо нарушать нормы международного права, используя морское и воздушное пространства для обстрелов территории Украины и торговых судов третьих государств с помощью самолетов и кораблей вооруженных сил. Как следствие, государство-агрессор подвергает опасности международную воздушную и морскую навигацию Украины и других причерноморских государств, функционирование подводных кабелей и трубопроводов», — говорится в заявлении Ассоциации.

Для противодействия этой беспрецедентной агрессии бизнес-сообщество просит инициировать обращение Украины к ООН о создании Специальной запрещенной зоны (на которую не распространяется суверенитет Украины или РФ), которая будет предусматривать временный запрет использования воздушного пространства и приостановки судоходства (кроме отдельно определенных гуманитарных воздушных маршрутов) коридоров) до полного прекращения злости РФ.

«Для создания такой зоны Совет Безопасности ООН мог бы предусмотреть привлечение воздушных, морских или сухопутных сил государств-членов ООН», — предлагает бизнес.

В Ассоциации констатируют, что в украинских портах Черного и Азовского морей находятся 85 иностранных судов, заблокированных из-за российской агрессии. А невозможность вывоза украинской продукции, в частности, сельскохозяйственной, может привести к глобальному продовольственному кризису.

«Бизнес считает, что приблизиться к решению этой проблемы может помочь активное участие ООН, стран Черноморского бассейна, а при необходимости и других стран мира — чтобы создать гуманитарные коридоры, кроме того, способствовать обезвреживанию противокорабельных мин в акватории Черного моря», — заявили в Ассоциации.

Как сообщалось, блокада украинских морских портов по России может привести к росту мировых цен на продовольствие на 30% и глобальной продовольственной паники.

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