Рельсы на запад. Когда Укрзализныця превратится в Deutsche Bahn — интервью с немецким главой набсовета УЗ 15 октября, 08:08 Эксклюзив НВ Гебхард Хафер, глава наблюдательного совета Укрзализныци (Фото:пресс-служба Укрзализныци)

Глава Наблюдательного совета Укрзализныци Гебхард Хафер рассказал о новой реальности для УЗ с началом войны, строительстве путей западного стандарта, сотрудничестве с польской PKP, немецкой Deutsche Bahn и работе с Сергеем Лещенко.

Немец Гебхард Хафер еще в конце прошлого года не предполагал, какие проблемы ему в скором времени придется решать. В декабре он возглавил наблюдательный совет Укрзализныци и собирался помогать с модернизацией государственной компании, а уже через несколько месяцев, когда Россия напала на Украину, должен был заниматься эвакуацией пассажиров и налаживанием экспорта украинских товаров на запад по железной дороге. После начала войны Хафер посещал Киев, слышал сирены воздушной тревоги и своими глазами видел последствия «русского мира» в Буче. Чем занимается наблюдательный совет УЗ сейчас, с кем из чиновников сотрудничает и как изменились правила работы, он рассказал в интервью НВ Бизнес.

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С февраля вы возглавляете наблюдательный совет Укрзализныци. Менее чем через месяц после вашего назначения Россия начала войну против Украины. Ожидали ли вы столь стремительного развития событий и как вы оцениваете деятельность руководства компании?

Для меня и моих коллег — большая честь войти в наблюдательный совет Укрзализныци в декабре 2021 года. Я хорошо помню, как мы впервые встретились в Киеве. Во время встречи руководство компании представило свои идеи относительно будущего стратегического развития Укрзализныци.

В целом наблюдательный совет не вмешивается в оперативную деятельность компании. Но с началом войны в приоритете перед нами встало много оперативных задач и вызовов. К примеру, организация эвакуации пассажиров, экспорт украинского зерна, финансовая стабильность и работы железной дороги. Генеральный директор компании Александр Камышин и другие члены правления сделали все возможное для помощи украинцам. Люди поняли ценность «своих железных дорог», и это улучшило репутацию Укрзализныци.

Насколько вы и другие члены наблюдательного совета вовлечены в общение руководства с акционером — государством? Это происходит без вас?