До 30 тысяч евро. Как получить компенсацию пострадавшим от войны украинцам — инструкция
Подайте заявление в Европейский суд по правам человека, если вы пострадали от российской агрессии (Фото:Raffmaste / Depositphotos)
Украинцы, пострадавшие в результате войны россии против Украины, могут получить компенсацию от 5000 до 30000 евро.
Как получить компенсацию
Для получения денежной выплаты следует подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии.
К какой дате нужно подать заявление
Заявление в Европейский суд по правам человека следует подать не позднее 16 января 2023 года.
Как подать заявление
Для того, чтобы подать заявление, нужно осуществить три шага:
1. Заполнить форму на сайте Европейского суда по правам человека.
2️. Загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ (она сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте).
3️. Отправить заявление в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная)
Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.
В какой срок рассматривается заявление
Срок рассмотрения заявления может быть от одного года.
Куда обращаться с вопросами по подаче заявления
Если у вас возникли вопросы о помощи и формировании заявления, обратитесь в общественную приемную Украинского Хельсинского союза по правам человека в вашем городе.
Как отмечают в Минцифре, Электронное заявление для формирования заявления в Европейский суд по правам человека реализовано швейцарско-украинской Программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и Украинским Хельсинским союзом по правам человека.
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