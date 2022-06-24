До 30 тысяч евро. Как получить компенсацию пострадавшим от войны украинцам — инструкция 24 июня, 01:46 Цей матеріал також доступний українською Подайте заявление в Европейский суд по правам человека, если вы пострадали от российской агрессии (Фото:Raffmaste / Depositphotos)

Украинцы, пострадавшие в результате войны россии против Украины, могут получить компенсацию от 5000 до 30000 евро.



Как получить компенсацию

Для получения денежной выплаты следует подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии.

Видео дня

К какой дате нужно подать заявление

Заявление в Европейский суд по правам человека следует подать не позднее 16 января 2023 года.

Фото: espl.com.ua

Как подать заявление

Для того, чтобы подать заявление, нужно осуществить три шага:

1. Заполнить форму на сайте Европейского суда по правам человека.



2️. Загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ (она сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте).

3️. Отправить заявление в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная)

Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

В какой срок рассматривается заявление

Срок рассмотрения заявления может быть от одного года.

Куда обращаться с вопросами по подаче заявления

Если у вас возникли вопросы о помощи и формировании заявления, обратитесь в общественную приемную Украинского Хельсинского союза по правам человека в вашем городе.

Как отмечают в Минцифре, Электронное заявление для формирования заявления в Европейский суд по правам человека реализовано швейцарско-украинской Программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и Украинским Хельсинским союзом по правам человека.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.