В Дії разрешили подавать декларацию плательщика единого налога в 2% и оплачивать его — инструкция
Приложение Дія (Фото:Министерство цифровой трансформации)
В приложении госуслуг Дія ФЛП теперь могут подать декларацию плательщика единого налога 2% и оплатить его, сообщает Министерство цифровой трансформации на своем сайте в понедельник, 13 июня.
В Минцифры уточнили, что функция доступна ФЛП на упрощенной системе налогообложения, которые подали заявление в Госналоговую о применении специальной ставки 2%. Декларацию нужно подавать до 20 числа каждого месяца и указывать в ней доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до завершения военного положения в Украину.
Оплатить единый налог в 2% в приложении Дія можно до конца каждого месяца за предыдущий — то есть еще десять дней после граничного срока подачи декларации, напомнили в ведомстве.
Как подать декларацию по единому налогу 2% в Дії:
- авторизоваться в приложении Дія, выбрать в меню Послуги Податки ФОП — Декларація платника єдиного податку 2% за нужный месяц;
- ввести сумму полученного дохода за нужный месяц;
- проверить контактные данные и декларации, в случае необходимости откорректировать;
- подписать декларацию Дія. Підпис и отправить.
Как оплатить единый налог 2% через Дію:
- авторизоваться в приложении, выбрать в меню Послуги Податки ФОП — Сплата єдиного податку 2% за нужный месяц;
- ввести сумму полученного дохода за нужный месяц, проверить рассчитанную сумму налога;
- выбрать способ оплаты, оплатить;
- средства зачислятся в течение трех рабочих дней — это можно проверить в Розрахунках з бюджетом.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook, что подача декларации занимает не больше минуты. Он также опубликовал видеоинструкцию.
Верховная Рада 15 марта приняла законопроект 7137д о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения. Он предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.
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