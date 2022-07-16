Три ловушки при восстановлении страны. Украинские власти и западные партнеры общаются как автопилот с автоответчиком — Пекар

16 июля, 23:06
Валерий Пекар, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы (Фото:Facebook / CAP School)

Валерий Пекар, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы (Фото:Facebook / CAP School)

Дыру в украинском бюджете закрывают западные партнеры. И они хотят, чтобы на те деньги, которые нам дают, «покупали удочку, а не рыбу».

Об этом рассказал Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Бизнес-школы УКУ во время ивента, организованного Promprylad.Renovation.

Он рассказал, что восстановление украинской экономики из-за российского вторжения может столкнуться с тремя ловушками.

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«Первая ловушка заключается в том, что модернизация, евроинтеграция и восстановление Украины — это три процесса, которые проходят параллельно, взаимосвязаны и противоречат друг другу», — сказал Пекар.

«Восстановление — это восстановить то, что разрушено в той форме, как было. А модернизация означает поднять страну на следующую ступень развития. А евроинтеграция сделать это все так, как принято в ЕС», — добавил он.

Пекар привел такой пример: восстановление с точки зрения политиков — это предоставить каждому по картонной коробке, чтобы не было бездомных (он подчеркнул, что это шутка). Однако с точки зрения модернизации — это не правильное решение, а с точки зрения евроинтеграции оно «приводит к страданиям».

«Политики будут выступать за то, чтобы быстро что-нибудь построить и собрать деньги в избирательный фонд. „Евроинтеграция“ будет выступать, чтобы не было социальных страданий, а „модернизация“ требует, что нам нужны сложные и дорогостоящие решения, чтобы страна поднялась на новый уровень развития», — сказал Пекар.

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Вторая ловушка, по его словам, это — диалог между государством и международными донорами и партнерами.

Как считает Пекар, проблема заключается в том, что украинская сторона и доноры не слышат друг друга. «Дайте нам денег, ничего не спрашивайте», — звучит с украинской стороны.

«Сегодняшний диалог между украинскими властями и западными партнерами — это диалог автопилота с автоответчиком», — говорит он.

Третья ловушка — деньги можно получить только под готовый проект.

«Нам нужны десятки тысяч проектных менеджеров по всей стране, где их взять прежде всего на местах. У государства нет, где их взять. Надо привлекать самые широкие круги: бизнес, гражданское общество», — сказал Пекар.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Макрофинансовая помощь Помощь Запада Валерий Пекар Promprylad.Renovation

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