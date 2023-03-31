Купить Нимесил или Корвалол. Как изменяются с 1 апреля правила продажи лекарств — объяснение сети аптек Подорожник 31 марта, 21:27 Эксклюзив NV Перечень рецептурных препаратов в Украине не менялся (Фото:RAU)

Украинцы выстроились в очереди перед аптеками за лекарствами «про запас», опасаясь, что приобрести их с 1 апреля можно будет только по рецепту. А как на самом деле?

До 31 марта для покупки многих лекарств в Украине достаточно было показать «бумажный» рецепт от врача. Но в реальности это позволяло отдельным аптекам продавать Нимесил и другие антибиотики (противозачаточное средство), Ксарелто, Клопидогрель (кроворазжижающие препараты) и даже спирт в банках от 100 мл практически без рецепта.

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С 1 апреля на рецептурные препараты, а их примерно 60% от зарегистрированных лекарственных средств, должны выписывать электронные рецепты. Это позволит лучше контролировать оборот рецептурных лекарств — провизор не может выдать на них чек без электронного документа.



Что происходит со спросом, будут ли действовать бумажные рецепты и как будут продаваться лекарства уже с 1 апреля — в интервью NV Бизнес рассказал директор по маркетингу аптечной сети Подорожник Вячеслав Сауц.

Вячеслав Сауц говорит, что Нимесил и раньше не могли продавать без рецепта / Фото: RAU

В последний день марта украинцы выстроились в аптеки, покупая лекарства впрок. Что изменится с 1 апреля?