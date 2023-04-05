ОККО, Нова пошта, Киевстар и другие. Какие проблемы должен решить Кабмин еще до победы Украины в войне — 6 мнений от реального бизнеса 5 апреля, 08:47 Эксклюзив NV Диалоги о бизнесе. Война и будущее (Фото:NV)

Война — это удачное время для проведения реальных трансформаций в обществе и экономике. NV Бизнес опросил представителей украинского бизнеса об изменениях, над которыми должно задуматься правительство уже сейчас, до победы в войне с Россией.

В кулуарах дискуссии NV Диалоги о бизнесе. Война и будущее, которая прошла в Киеве 30 марта, журналисты NV Бизнес задали присутствующим вопрос: «Какие три проблемы государство должно решить еще до победы в войне?». Шесть бизнесменов и топ-менеджеров дали разные ответы. От узкоотраслевых до экзистенциальных, определяющих не только для экономики и бизнеса, но и для государства в целом.

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Ключевой тезис: нужно сделать все для приближения победы. Что еще. NV Бизнес публикует ответы в сокращенном и отредактированном виде.

