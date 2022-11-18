От трех до десяти дней. Как долго украинцам придется сидеть без света в случае полномасштабного блэкаута — эксперт
Отключение света в Киеве, ноябрь-2022 (Фото:Александр Медведев / НВ)
Выход из блэкаута в случае его возникновения предполагает несколько сценариев. Он может продолжаться от 3 до 10 дней.
Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает Интерфакс-Украина.
«С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае, если случится блэкаут, то, по благоприятному сценарию, понадобится три дня, по отрицательному — 7−10 дней на восстановление системы и полного потребления в системе», — сказал Харченко.
При этом эксперт подчеркнул, что ни одна энергосистема в мире не подвергалась столь мощным воздушным обстрелам, которые угрожали бы блэкаутом.
«Никто в мире ни разу еще такой эксперимент не проводил, никто в мире не бросал в блэкаут систему размером с украинскую и не пытался потом ее поднять. Это уникальный украинский опыт», — сказал он.
Харченко подчеркнул, что после последнего, самого массированного обстрела российскими агрессорами 15 ноября система стабилизируется.
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«Удар был мощный. Ситуация сложная. Но те, кто был отключен от электричества, уже имеют доступ к нему. Пока очень лимитировано, но шаг за шагом ситуация улучшается», — заверил он.
По словам эксперта, если у Украины будет еще некоторое время на восстановление, стране будет легче выдержать следующий удар.