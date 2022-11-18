От трех до десяти дней. Как долго украинцам придется сидеть без света в случае полномасштабного блэкаута — эксперт 18 ноября, 18:10 Отключение света в Киеве, ноябрь-2022 (Фото:Александр Медведев / НВ)

Выход из блэкаута в случае его возникновения предполагает несколько сценариев. Он может продолжаться от 3 до 10 дней.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает Интерфакс-Украина.

«С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае, если случится блэкаут, то, по благоприятному сценарию, понадобится три дня, по отрицательному — 7−10 дней на восстановление системы и полного потребления в системе», — сказал Харченко.

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При этом эксперт подчеркнул, что ни одна энергосистема в мире не подвергалась столь мощным воздушным обстрелам, которые угрожали бы блэкаутом.

«Никто в мире ни разу еще такой эксперимент не проводил, никто в мире не бросал в блэкаут систему размером с украинскую и не пытался потом ее поднять. Это уникальный украинский опыт», — сказал он.

Харченко подчеркнул, что после последнего, самого массированного обстрела российскими агрессорами 15 ноября система стабилизируется.

«Удар был мощный. Ситуация сложная. Но те, кто был отключен от электричества, уже имеют доступ к нему. Пока очень лимитировано, но шаг за шагом ситуация улучшается», — заверил он.

По словам эксперта, если у Украины будет еще некоторое время на восстановление, стране будет легче выдержать следующий удар.