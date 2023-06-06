Подрыв Каховской ГЭС. Что будет с гидросистемой Украины — прогноз Укргидроэнерго 6 июня, 12:38 Каховская ГЭС (Фото:screen grab taken from a video obtained by Reuters/via REUTERS)

Укргидроэнерго еще в 2020 году спрогнозировало последствия спуска воды с Каховской ГЭС.

Об этом говорится на сайте компании.



В Укргидроэнерго заявили, что из-за этого остановятся водозаборы, которые обеспечивают питьевой водой Никополь, Марганец и другие города, а также водозаборы промышленного водоснабжения Никопольского южно-трубного завода и около 50 небольших сельскохозяйственных водозаборов. Прекратят работу Главный Каховский (оросительный) каналы и канал Днепр — Кривой Рог (мощностью 41 м3/с), которые берут воду из Каховского водохранилища.

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Стоит отметить, что этот прогноз предусматривал контролируемый спуск воды.

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается в 11:00.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва дамбы.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

Там пояснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

В Укрэнерго сообщили, что подрыв Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения не повлияли на стабильную работу энергосистемы Украины.

Инфографика: NV