Перетасовка кадров. Министрам финансов и экономики назначили заместителей

Кабинет министров назначил двух заместителей и госсекретаря министра финансов и трех заместителей министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кадровые решения были приняты 28 июля, сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Роман Ермоличев назначен первым заместителем, Дмитрия Самоненко — заместителем министра финансов и Ивана Бочко — государственным секретарем министерства финансов.

До этого, Ермоличев занимал должность замминистра финансов; Самоненко — госсекретаря Минфина, а Бочко — директора департамента финансово-экономического планирования, анализа и имущественных отношений — главного бухгалтера.

Также Кабинет министров назначил Дениса Башлыка, Тараса Высоцкого и Егора Перелыгина заместителями министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

До этого Высоцкий занимал должность первого заместителя министра агрополитики и продовольствия, Башлык — замминистра агрополитики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Перелыгин — замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 июля назначила Алексея Соболева главой нового министерства, которое объединило в себе министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Соболев до последнего времени занимал должность первого заместителя министра экономики. Министром финансов остался Сергей Марченко.