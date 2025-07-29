Перетасовка кадров. Министрам финансов и экономики назначили заместителей
Кабинет министров назначил заместителей министру финансов и главе обновленного Министерства экономики (Фото: D.C.W.D via Flickr)
Кабинет министров назначил двух заместителей и госсекретаря министра финансов и трех заместителей министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Кадровые решения были приняты 28 июля, сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, Роман Ермоличев назначен первым заместителем, Дмитрия Самоненко — заместителем министра финансов и Ивана Бочко — государственным секретарем министерства финансов.
До этого, Ермоличев занимал должность замминистра финансов; Самоненко — госсекретаря Минфина, а Бочко — директора департамента финансово-экономического планирования, анализа и имущественных отношений — главного бухгалтера.
Также Кабинет министров назначил Дениса Башлыка, Тараса Высоцкого и Егора Перелыгина заместителями министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
До этого Высоцкий занимал должность первого заместителя министра агрополитики и продовольствия, Башлык — замминистра агрополитики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Перелыгин — замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Как сообщалось, Верховная Рада 17 июля назначила Алексея Соболева главой нового министерства, которое объединило в себе министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Соболев до последнего времени занимал должность первого заместителя министра экономики. Министром финансов остался Сергей Марченко.