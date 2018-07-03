Кабмин предложил сажать в тюрьму на 7 лет за контрабанду

За контрабанду товаров в значительных размерах будуть лишать свободы на срок от 3 до 7 лет. Такие изменения предлагает утвердить Кабинет министров Украины.

Cоответствующий правительственный законопроект №8543 о криминализации контрабанды товаров зарегистрирован в Верховной Раде во вторник, 3 июля.

При этом в случае контрабанды товаров "в особо крупных размерах", или если правонарушения совершены организованной группой, срок лишения свободы увеличится до 8-15 лет с конфискацией имущества.

Законопроект определяет контрабанду товаров в значительных размерах, если ее стоимость в 500 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, в крупных размерах – если стоимость в 2 тыс. и более раз превышает необлагаемый налогом минимум, в особо крупных размерах – если ее стоимость в 5 тыс. и более раз превышает такой минимум.

Преступления, связанные с совершением контрабанды, будут подследственны Национальной полиции или следственным органам, которые осуществляют контроль над соблюдением налогового законодательства, начавшим досудебное расследование.

Кабмин предлагает внести соответствующие изменения в Уголовный (УК) и Уголовный процессуальный кодексы (УПК) Украины.

На сегодняшний день уголовная ответственность предусмотрена за незаконный ввоз/вывоз через таможенную границу Украины культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов и специальных технических средств негласного получения информации.

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил группу по борьбе с контрабандой на таможне. В правительстве подсчитали, что вне бюджета из-за контрабандных схем находятся от 70 до 100 млрд грн, или около $4 млрд.