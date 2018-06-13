Кабмин значительно упростил использование кассовых аппаратов

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Регистрация будет происходить за один день, исключительно на основе заявления без любых дополнений
Фото: XRUST.net

Регистрация будет происходить за один день, исключительно на основе заявления без любых дополнений

Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций (РРО) и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Интерфакс-Украина.

"Мы берем на себя обязательство, что регистрация [устройства в качестве кассового аппарата - НВ] будет происходить за один день, исключительно на основе заявления без любых дополнений", - сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе заседания.

Она также отметила, что каждый день в среднем 18 млн чеков печатается через РРО.

Ранее сообщалось, что специалисты Государственной фискальной службы разработали модель портативного кассового аппарата.

Данилюк также сообщил о разработанных Минфином решениях, которые позволят перевести книги учета расчетных операций в электронную форму. Также разрабатывается мобильное приложение, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета налогоплательщика.

Кроме того, министр сообщил о подготовке законопроекта, которым предусматривается выдача идентификационного кода одновременно с паспортом.

Напомним, Кабмин повысил порог годового объема расчетных операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения регистратора расчетных операций.

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