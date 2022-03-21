Деньги, работа, жилье. Правительство запускает масштабную программу поддержки украинцев во время войны — Шмыгаль 21 марта, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Денис Шмигаль (Фото:kmu.gov.ua)

Кабинет министров реализует масштабную программу помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны России против Украины.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Отмечается, что программа включает три основных направления — деньги, работа, жилье.

Так, государство через Дію выплатит каждому переселенцу в Украине ежемесячное пособие в сумме 2 тысяч гривен на карту. 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны переехал в более безопасные регионы.

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В Украине также приступают к программе трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые берут на работу переселенцев из пострадавших регионов, выплатят 6,5 тысячи гривен за каждого трудоустроенного для оплаты труда.

«Еще раз обращусь к предпринимателям. Государство поддерживает вас в вашем желании продолжать работу. Там, где это возможно. Полная дерегуляция бизнеса, упрощение налоговой системы, доступные кредиты. Теперь государство берет на себя часть расходов на заработную плату по переселенцам. Поэтому всех призываю начинать работу, работать, принимать людей, снабжать их работой и рабочими местами», — отметил Шмигаль.

Украинские семьи, принимающие переселенцев у себя дома, будут получать компенсацию за коммунальные платежи: 450 грн в месяц за каждого человека.

Программы уже утверждены правительством Украины. Их реализация начинается 21 марта с регистрации переселенцев общинами и ЦНАПами. С 30 марта заработает регистрация через Дію, добавил премьер-министр.



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