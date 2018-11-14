Кабмин запретил отключение газа поставщикам тепла во время отопительного сезона

Кабинет министров Украины принял решения, которые обеспечит бесперебойные поставки газа теплоснабжающим во время отопительного сезона.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей Facebook-странице.

Документом предусматривается установление прямого запрета на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период.

"Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев зимой теплом", - написал Зубко.

Кроме того, Кабмин постановил поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ. В частности, правительство урегулировало вопрос расчетов предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей с Нафтогазом за природный газ.

Так, для предприятий теплокоммунэнерго, в период с 1 декабря 2018 до 1 апреля 2019 года - уровень расчетов с Нафтогазом за поставки газа составит 78%, а для теплоэлектроцентралей - 60% (на сегодня он составлял 90%).

Отметим, что на вторнику, 13 ноябрь 1146 теплоснабжающих предприятий покупают газ на льготных условиях в Нафтогаза.

Вместе с тем последний сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе 12 крупным в девяти регионах.