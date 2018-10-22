Кабмин выделил еще 100 млн грн на "теплые кредиты"

В августе банки приостановили выдачу "теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств

Кабинет министров Украины принял решение о дополнительном выделении 100 млн грн в 2018 году на программу "теплые кредиты".

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Twitter.

#енергоефективність

На програму «теплих кредитів» додатково виділили в цьому році 100 млн грн. Відповідну постанову ухвали сьогодні на засіданні Уряду. — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 19 октября 2018 г.

"На программу "теплых кредитов" дополнительно выделили в этом году 100 млн грн. Соответствующее постановление одобрили на заседании правительства", – пишет он.

Напомним, что Кабмин в апреле запустил финансирование "теплых кредитов" на 2018 год в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и Приватбанке. Возмещение за приобретение негазовых котлов составляло 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%. Частные домохозяйства и ОСМД также могли получить дополнительные компенсации от местных властей.

Уже 30 августа банки приостановили выдачу "теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств, предусмотренных данной государственной программой на 2018 год, сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук.

С начала 2018 года по "теплым кредитам" возмещено 270 млн грн. За все время действия программы ее участники получили 2,3 млрд грн компенсаций из госбюджета.