Кабмин выделил еще 100 млн грн на "теплые кредиты"

Кабинет министров Украины принял решение о дополнительном выделении 100 млн грн в 2018 году на программу "теплые кредиты".
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Twitter.
#енергоефективність— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 19 октября 2018 г.
На програму «теплих кредитів» додатково виділили в цьому році 100 млн грн. Відповідну постанову ухвали сьогодні на засіданні Уряду.
"На программу "теплых кредитов" дополнительно выделили в этом году 100 млн грн. Соответствующее постановление одобрили на заседании правительства", – пишет он.
Напомним, что Кабмин в апреле запустил финансирование "теплых кредитов" на 2018 год в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и Приватбанке. Возмещение за приобретение негазовых котлов составляло 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%. Частные домохозяйства и ОСМД также могли получить дополнительные компенсации от местных властей.
Уже 30 августа банки приостановили выдачу "теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств, предусмотренных данной государственной программой на 2018 год, сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук.
С начала 2018 года по "теплым кредитам" возмещено 270 млн грн. За все время действия программы ее участники получили 2,3 млрд грн компенсаций из госбюджета.
Журнал Новое Время №38
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