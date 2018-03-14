Кабмин выделил 400 млн грн на "теплые" кредиты

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Кабмин выделил 400 млн грн на
Фото:pixabay/zimnijkot

Кабинет Министров Украины направил 400 млн грн на реализацию программы энергоэффективности и использования энергоресурсов (“теплых” кредитов).

Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению правительства, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, 190 млн грн Кабмин выделил на “теплые” кредиты для объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов. 

Еще 202 млн грн будут использованы на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий.

Остальные 7,7 млн грн направлены на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических).

Кроме того, постановление предусматривает государственную поддержку внедрения электрического отопления в многоэтажных домах в городах, где это предусмотрено схемами теплоснабжения.

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