Кабмин выделил 400 млн грн на "теплые" кредиты

Кабинет Министров Украины направил 400 млн грн на реализацию программы энергоэффективности и использования энергоресурсов (“теплых” кредитов).
Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению правительства, передает Интерфакс-Украина.
Согласно документу, 190 млн грн Кабмин выделил на “теплые” кредиты для объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов.
Еще 202 млн грн будут использованы на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий.
Остальные 7,7 млн грн направлены на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических).
Кроме того, постановление предусматривает государственную поддержку внедрения электрического отопления в многоэтажных домах в городах, где это предусмотрено схемами теплоснабжения.
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