В Украине утвердили продажу крупных объектов на 2018 год

По словам и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, 18 объектов уже находятся в управлении Фонда

Правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, передает Интерфакс-Украина.

В список вошли 26 предприятий, в том числе пять облэнерго, Центрэнерго, Одесский припортовый завод, Турбоатом, Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и Сумыхимпром.

"Мы продаем, чтобы пришли инвестиции и предприятия эффективно работали. К приватизации крупных предприятий надо привлекать квалифицированных советников… Покончим этим решением с теневой приватизацией в Украине", – прокомментировал это решение премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, он спрогнозировав сильное противостояние с противниками такого подхода.

По словам и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, 18 объектов уже находятся в управлении Фонда, в том числе Тернополь- (50,9%), Запорижжя- (60,2%), Харьков- (65%), Николаев- (70%) и Хмельницкоблэнерго (70%), Херсонская (99,8%), Днепровская (99,9%), Криворожская (99,9%) и Северодонецкая ТЭЦ (пока госпредприятие), Азовмаш (50%), Турбоатом (75,2%), ЗТМК (51%), Ориана (99,9988%), завод алюминиевой фольги (госпредприятие), Президент-Отель (100%), Центрэнерго (78,2%), ОПЗ (99,5%) и Сумыхимпром (99,9%).

Как отметил Трубаров, в управлении Минэкономразвития три предприятия: ОГХК (100%), Электротяжмаш и Днепровский электровозостроительный завод (пока госпредприятия), еще два объекта в управлении Минагрополитики - Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (по 100%) и по одному подчинены Минэнергоугля, Кабмину и Минздраву – соответственно Угольная компания Краснолиманская (госпредприятие), Украгролизинг (100%) и Индар (70,7%).

Напомним, что в декабре 2017 года Фонд госимущества (ФГИУ) определился с перечнем объектов большой приватизации, которые готовят к продаже в 2018 году. Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и др.

В январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИУ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.