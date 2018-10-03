Кабмин установил цену продажи крупнейшего производителя электроэнергии в Украине

Кабинет министров Украины одобрил стартовую цену продажи 78,3% акций энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Такое решение правительство приняло на своем заседании 3 октября.

Согласно правительственному постановлению, которым располагает агентство Интерфакс-Украина стартовая цена продажи госпакета составит почти 6 млрд грн.

Ранее советник по приватизации Центрэнерго польское подразделение EY – Ernst & Young z Corporate Finance sp.k предлагал установить стартовую цену 78,3% акций энергогенерирующей компании на уровне $225,5 млн (или 5,98 млрд грн).

Проект постановления среди условий продажи госпакета акций данного предприятия предлагал утвердить обязательство учитывать рекомендации экологического аудита, проведенного 16 мая 2018 года по заказу Фонда госимущества Украины, а также направлять дивиденды, начисленные на купленный в процессе приватизации пакет акций, которым до его продажи владело государство.

Помимо стандартных требований к потенциальному покупателю в виде своевременной оплаты налогов и сборов, недопущения возникновения просроченной задолженности по заработной плате, формирования запасов топлива для полноценной работы ТЭС, поддержания работоспособности оборудования путем ремонтов, в условиях предусмотрены мероприятия для возможной работы общества в Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам прошлого года компания в 4,9 раза увеличила чистую прибыль – до 1,9 млрд грн. Активы на конец 2017 года превысили 10 млрд грн.

Центрэнерго – крупнейшая энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества. Эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной мощностью почти 7,7 ГВт (около 14% от всеукраинского показателя).

В 2017 году Центрэнерго снизило производство электроэнергии на 36,2% в сравнении с 2016 годом – до 6,3 млрд кВт-ч. Столь значительное снижение связано с дефицитом углей антрацитовой группы, добыча которых в стране осуществляется на оккупированных территориях Донбасса.

Финансовый план Центрэнерго на 2018 год предусматривает производство электроэнергии ТЭС компании в объеме почти 9,4 млрд кВт-ч, что почти в 1,5 раза больше выработки за 2017-й.