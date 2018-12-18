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Кабмин списал Киеву 2,6 млрд гривен долга для строительства метро на Виноградарь

Сегодня, 15:48
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Строительство метро на Виноградарь признано приоритетным проектом

Кабинет Министров списал Киеву часть задолженности в размере 2,6 млрд грн в счет строительства линии метро на Виноградарь от станции Сырец.

О том, что правительство 18 декабря утвердило своим постановлением порядок списания Министерством финансов части задолженности Киевского городского совета, сообщают Українські новини.

В объем списанной задолженности входят расходы на строительство электродепо в Подольском районе столицы и канализационных коллекторов.

Принятое постановление предусматривает также списание 1 млрд гривен долга в счет строительства Подольского–Воскресенского моста и 300 млн гривен в счет капремонта сетей внешнего освещения столицы с заменой ртутных и натриевых светильников на светлодиодные.

Долг Киева перед государством возник после перевода части городского долга в размере 350 млн долларов по внешним займам в госдолг.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет принял в целом бюджет Киева на 2019 год. Из инфраструктурных объектов приоритетными признаны Подольско-Воскресенский мост, на строительство которого было решено выделить 630 млн гривен, и строительство участка метро до жилмассива Виноградарь, на которое по итогу обсуждений было решено выделить 760 млн гривен.

Теги:   Долг Метро на Виноградарь Подольско-Воскресенский мост Кабмин Киев

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