Кабмин собрался обложить налогами посылки дороже €100 из-за рубежа

С 2019 года могут ввести НДС на ввезенные почтой товары дороже €100

Кабинет министров предлагает ужесточить налогообложение посылок из-за рубежа. Так, с 2019 года предлагает уплачивать НДС (налог на добавленную стоимость) при ввозе товаров в международных почтовых отправлениях, стоимость которых превышает сумму в €100 для одного получателя-физлица. Тогда как на сегодня эта сумма должна составлять €150.

Соответствующий правительственный законопроект №9260 зарегистрирован в Верховной Раде 5 ноября.

В частности НДС будет взыматься с "ввезенных на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент €100, для одного получателя-физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях и в несопровождаемом багаже".

При этом налоговыми агентами признаются операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики. Именно они должны будут начислять и уплачивать налоговые обязательств в бюджет.

Кабмин предлагает при этом установить переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года – в течение этого времени (в первом полугодии 2019 года) налогом будет облагаться товар, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент €150.

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла так называемый "закон о трех посылках", которым ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью €150 евро. При этом ряд почтовых операторов Украины обратились с просьбой к президенту ветировать указанный закон.