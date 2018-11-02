Кабмин решил ускорить снятие моратория на продажу сельхозземли

Земельная реформа внесена в план приоритетных действий правительства на 2018 год

Минагрополитики поручено до конца года представить законопроект Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который необходим для отмены моратория на продажу земли, на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом говорится в письме за подписью заместителя государственного секретаря Кабмина Сергея Кушнира, который был направлен в Госгеокадастр и МинАПК, пишет Экономическая Правда.

Отмечается, что Минагрополитики, Госгеокадастр вместе с другими заинтересованными министерствами обязаны были разработать и подать законопроект в июле 2018 года.

Однако данный законопроект на рассмотрение Кабинета министров не поступал.

"Просим Минагрополитики подать в установленном порядке проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения на рассмотрение Кабинета министров", - говорится в письме.

Земельная реформа внесена в план приоритетных действий правительства на 2018 год.

Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продлевал.

В декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

В начале мая 2018 года глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен заявляла, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут втрое после того, как снимут мораторий на ее продажу. Позже Всемирный банк оценил потери от моратория на продажу земли.

Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.

В июне два десятка организаций объединились в Коалицию за отмену моратория, подписав соответствующий меморандум.

В сентябре, депутаты Верховной Рады обратились в Конституционный суд с новым представлением относительно отмены моратория на продажу.