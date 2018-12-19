Кабмин разрешил делать перепланировку квартир без получения разрешений Сегодня, 19:30 127 Цей матеріал також доступний українською Перепланировку можно делать, если нет вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования Фото: FunkyNL / pixabay.com

Кабинет министров Украины 18 декабря принял постановление, позволяющее делать перепланировку или переоснащение квартиры в многоквартирном доме и торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов без получения разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Он добавил, что перепланировку в квартире можно делать, если нет вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования. В нежилых помещениях такие работы можно проводить без получения разрешения, если они не предусматривают вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования.

Ранее сообщалось, что, по словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, отныне можно проводить работы по утеплению введенных в эксплуатацию жилых домов без разрешительных документов.