Кабмин разделил Госфискальную службу на два ведомства
Во вторник, 18 декабря, правительство Украины приняло постановление о реорганизации ГФС, разделив ее на Налоговую и Таможенную службы.
Об этом со ссылкой на Минфин передают Українські Новини.
Согласно документу, направлять и координировать деятельность этих служб Кабмин будет через министра финансов.
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Для раздела ГФС будет создана специальная комиссия, которую возглавит замглавы Минфина Сергей Верланов.
Конкурс на должность руководителей новых ведомств будет проведен в течение трех месяцев после утверждения правительственного постановления.
Также отмечается, что принятый Кабмином документ учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.