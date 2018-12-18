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Кабмин разделил Госфискальную службу на два ведомства

Сегодня, 14:34
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Для раздела ГФС будет создана специальная комиссия

Фото: narodna-pravda.ua

Во вторник, 18 декабря, правительство Украины приняло постановление о реорганизации ГФС, разделив ее на Налоговую и Таможенную службы.

Об этом со ссылкой на Минфин передают Українські Новини.

Согласно документу, направлять и координировать деятельность этих служб Кабмин будет через министра финансов.

Для раздела ГФС будет создана специальная комиссия, которую возглавит замглавы Минфина Сергей Верланов.

Конкурс на должность руководителей новых ведомств будет проведен в течение трех месяцев после утверждения правительственного постановления.

Также отмечается, что принятый Кабмином документ учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.

Теги:   Налоговая ГФС Таможня Кабмин

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