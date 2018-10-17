Кабмин нашел деньги на публикацию важных решений по энергетике

0 комментировать
Кабмин выделил средства Урядовому кур'єру для публикации решений НКРЭКУ
Фото: Pixabay

Кабмин выделил средства Урядовому кур'єру для публикации решений НКРЭКУ

Кабинет министров перераспределил 4,5 млн грн, перенаправив их на финансирование правительственной газеты Урядовий кур'єр. Дополнительные средства понадобились для того, чтобы в издании могли публиковаться решения Нацкомиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 17 октября, передают Українськi новини.

Деньги Кабмин нашел, сократив финансирование своей деятельности.

Решение принято Кабмином во избежание банкротства газеты, недопущения негативных последний для Украины в связи с возможным невыполнением обязательств по имплементации третьего энергетического пакета Европейского Союза в части непубликации актов НКРЭКУ.

В пояснительной записке отмечается, что НКРЭКУ отказалась заключить соглашение с газетой на печать регуляторных актов на платной основе.

Ранее в НКРЭКУ неоднократно обвиняли Урядовий кур'єр в задержке публикации постановлений. По словам главы комиссии Оксаны Кривенко, издание публикует 50-60% актов регулятора.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове