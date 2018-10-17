Кабмин нашел деньги на публикацию важных решений по энергетике

Кабинет министров перераспределил 4,5 млн грн, перенаправив их на финансирование правительственной газеты Урядовий кур'єр. Дополнительные средства понадобились для того, чтобы в издании могли публиковаться решения Нацкомиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 17 октября, передают Українськi новини.

Деньги Кабмин нашел, сократив финансирование своей деятельности.

Решение принято Кабмином во избежание банкротства газеты, недопущения негативных последний для Украины в связи с возможным невыполнением обязательств по имплементации третьего энергетического пакета Европейского Союза в части непубликации актов НКРЭКУ.

В пояснительной записке отмечается, что НКРЭКУ отказалась заключить соглашение с газетой на печать регуляторных актов на платной основе.

Ранее в НКРЭКУ неоднократно обвиняли Урядовий кур'єр в задержке публикации постановлений. По словам главы комиссии Оксаны Кривенко, издание публикует 50-60% актов регулятора.