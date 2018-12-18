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Кабмин продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров

Сегодня, 12:47
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Постановление утратит силу с 1 января 2020 года

Кабинет Министров продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного ранее перечня до 31 декабря 2019 года, сообщают Українські Новини.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства во вторник, 18 декабря. 

Данное решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины. Постановление утратит силу с 1 января 2020 года или после прекращения применения Россией дискриминационных и недружественных действий по отношению к Украине.

Первое постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину перечня российских товаров вступило в силу в январе 2016 года. В перечень российских товаров, запрещенных для ввоза на таможенную территорию Украины, попали следующие товары:

Мясо крупного рогатого скота, птицы и свинина (свежее, охлажденное или замороженное), мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, рыба и ракообразные, молочные продукты, плавленые сыры, кофе, чай, пищевые смеси, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, продукты детского питания, макаронные изделия, соусы, вкусовые добавки и приправы, пиво, спирт, водка, корма для кошек и собак, сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, инсектициды, фунгициды, гербициды, родентициды, оборудование для железных дорог и трамвайных путей, дизель-электрические локомотивы.

В 2017 году в утвержденный ранее перечень были включены  полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, а также поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

С 2016 года Россия ввела ограничение транзитного движения с территории Украины через территорию РФ в Казахстан и Киргизстан. 

Ограничения предусматривают, что транзит грузов из Украины (автомобильным и железнодорожным транспортом) осуществляется только с территории Беларуси. При этом на них должны быть установлены средства идентификации (пломбы), использующие российскую систему спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Украина инициировала разбирательства с Россией в рамках ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через российскую территорию.  

С 2014 года Россия ввела запрет на импорт продуктов из Украины и стран Запада в ответ на санкции, введенные из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе. В 2016 году Россия внесла в перечень запрещенных товаров и украинскую соль .Однако в мае 2017 года запрет на импорт украинской соли в Россию был снят.

 

 

Теги:   Украина Кабмин Россия

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