Кабмин предложил вернуть уголовную ответственность за контрабанду

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Кабмин инициирует уголовную ответственность за контрабанду через госграницу Украины

Кабмин инициирует уголовную ответственность за контрабанду через госграницу Украины

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду через государственную границу.

Соответствующее протокольное решение будет принято на заседании правительства 20 июня, передает агентство Интерфакс-Украина.

"При Януковиче у нас была декриминализирована контрабанда через государственную границу. Сейчас мы почти единственное государство в Европе, где контрабанда декриминализирована. Поэтому с этим нужно заканчивать. Мы должны подать законопроект в Верховную Раду и предложить опять сделать контрабанду уголовным преступлением", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, выступая на заседании.

Кроме того, глава МВД отметил, что будет также предложен комплекс мер для давления на контрабандную среду для привлечения дополнительных средств в государственный бюджет.

"Мы подсчитали, что у нас вне бюджета находится за счет контрабандных схем от 70 до 100 млрд грн, это $4 млрд", - добавил Аваков.

Кроме того, Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный премьер-министром Владимиром Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и Государственной фискальной службой (ГФС).

"Мы будем подводить итоги ежемесячно, будем делать это публично, чтобы понять, где у нас слабые места. В том числе и по кадрам”, - сказал премьер в ходе заседания правительства.

По словам Гройсмана, наряду с давно существующими схемами, с которыми ранее боролись правоохранители (занижение таможенной стоимости товара, оформление грузовых транспортных средств с товаром как порожних, "пересорт" - оформление элитных товаров как дешевых), в этом году были зафиксированы новые манипуляционные схемы.

"В нейтральные воды Украины заходят танкеры с топливно-смазочных материалами, к ним подходят небольшие по объему суда и забирают эти материалы без растаможивания или оформления. Затем они попадают на автозаправочные станции, в том числе и материалы сомнительного качества", - сказал премьер-министр, представляя план действий.

Премьер-министр также анонсировал на 21 июня всеукраинское селекторное совещание с главами всех областей на указанную тему.

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