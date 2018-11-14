Кабмин предложил уменьшить налоги на высокие зарплаты

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде расширить базу налогообложения единого социального взноса (ЕСВ) в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн) до 25 (104,3 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу отчислений данного налога.

Соответствующий законопроект правительство утвердило на своем заседании в среду, 14 ноября, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Ставка ЕСВ для заработных плат, которые превышают границу в 104 тыс. грн будет уменьшаться аж до 5% для суммы, которая превышает 270 размеров минимальных зарплат. Также предлагается установить в законодательстве о труде принцип дифференциации заработных плат на предприятиях", – сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя законопроект в правительстве.

Он отметил, что наряду с этим предлагается усилить ответственность за неуплату ЕСВ.

По словам Ревы, 84 тыс. руководителей предприятий получают минимальную зарплату в Украине, 20 тыс. из них – в Киеве. Тогда как до снижения ставок ЕСВ в 2016 году с 38% до 22% этот показатель был 28 тыс.

“Также 75% предприятий демонстрируют среднюю зарплату – до 4 тыс. грн, и это частный сектор… Квалифицированній неквалифицированный труд оплачивается по документам одинаково”, – отметил он.

По оценкам Минсоцполитики, дополнительные поступления в бюджет от таких мер могут составить до 10 млрд грн.