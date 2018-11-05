Кабмин предложил повысить ренту на добычу нефти

Кабинет министров предлагает со второго полугодия 2019 года повысить ставки рентной платы для добычи нефти и конденсата – на 2%, а также на добычу железной руды – на 0,8%.

Соответствующий правительственный законопроект №9260 зарегистрирован в Верховной Раде 5 ноября.

При этом ставку на добычу руд других черных металлов предлагается оставить без изменения.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит увеличить поступления в сводный бюджет на 2019 год в объеме 6,3 млрд грн, из них в государственный бюджет - 5,9 млрд грн.

Отметим, что ранее с 2018 года Верховная Рада снизил ренту на добычу газа из новых скважин. Так, для новых скважин рента на добычу природного газа снижена до 12% (для скважин глубиной до 5000 м) и до 6% (для скважин глубже 5000 м). Кроме того, рента будет снижена на скважины, где бурение будет начато после 1 января 2018 года. Также закон с 1 января 2019 года снизил ставки на газоконденсат с 21-45% до 14-29%. Принятые ставки будут действительны до 2023 года.