Кабмин повысит пенсии тем, кто работал "в тени"

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Пожилая украинка

Пожилая украинка

Правительство работает над повышением пенсий людям с большим стажем, но незначительным уровнем зарплат на момент выхода на пенсию. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Сейчас мы решаем вопрос повышения пенсий тем, у кого был стаж, но выплаты были копеечные. Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные средства и так далее", - сказал Гройсман.

Напомним, Верховная Рада приняла пенсионную реформу 3 октября. За нее проголосовали 288 народных депутатов. Согласно реформе, минимальная пенсия составляет 1 452 грн. Необходимый страховой стаж будет постепенно повышаться до 35 лет в 2028 году.

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