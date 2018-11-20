Кабмин посчитал, сколько получит госбюджет от новых цен на газ

Государственный бюджет в 2019 году получит дополнительно 9 млрд грн за счет повышения цен на газ для населения.
Об этом свидетельствует сравнительная таблица бюджетных заключений Верховной Рады при доработке проекта госбюджета на 2019 год, передает Интерфакс-Украина.
"Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии по решению правительства", – говорится в документе.
В целом Кабмин оценивает возможные поступления от рентной платы за пользование недрами для добычи газа на уровне 40,1 млрд грн, о чем свидетельствует доработанный ко второму чтению проект госбюджета на следующий год.
Напомним, 19 октября Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.
До этого времени цена газа для поставок населению и ТКЭ останется на прежнем уровне – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 грн за 1 тыс. куб. м. С 1 ноября конечная цена для населения составит 8 593 грн за 1 тыс. куб. м газа.
24 октября на заседании правительства, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона.
Следующий этап повышения запланирован на 1 мая 2019 года, когда цена повысится примерно до 10 тыс. грн, еще один – через год, с 1 января 2020 года, когда цена газа для населения уравняется с ценой для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки и будет составлять около 12 тыс. грн.
Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года. Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.
Как сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет.
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