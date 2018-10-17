Кабмин перенес повышение цен на газ для населения

Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене еще на две недели – до 27 октября.

Об этом сообщил информированный источник в правительстве, передает Интерфакс-Украина.

"Насколько мне известно, продлили на две недели. Но давайте дождемся публикации Кабмина", – сказал собеседник агентства.

Обновлено: В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук сообщил, что "PSO продлили до 27 октября".

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Ранее в конце сентября Кабмин в очередной раз перенес повышение цен на газ для населения – продлив до 18 октября действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене.

Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года.

Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.

По ее итогам Фонд сообщил о конструктивных дискуссиях с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также в отношении возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Обсуждения "продолжаются", сказал 20 сентября представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ, сообщил в свою очередь глава правления Нафтогаза Андрей Коболев. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет. При этом Коболев отметил, что конкретные темпы повышения "еще обсуждаются".

Ранее СМИ сообщали, что новая договоренность предполагает повышение цены на первом этапе на 25% вместо ожидаемых ранее 50-60%.