Кабмин передумал реформировать налоговую и таможню

0 комментировать
Правительство отменило решение о реорганизации налоговой и таможни
Фото: Voevoda / uk.wikipedia.org

Правительство отменило решение о реорганизации налоговой и таможни

Кабинет министров Украины решил отменить прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, инициированных Министерством финансов.

Такое решение правительство приняло на заседании в четверг, 11 января, передает UA1.

Так, и.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан направил письмо Премьер-министру Украины Гройсману с критикой такой реорганизации.

Против документа выступили также председатель и члены профильного налогового парламентского комитета.

Однако, по мнению Минфина, постановление является законным и осуществимым, а сопротивление связывают с неготовностью проводить реформирование в ГФС.

Отметим, что отмененные постановления были приняты 29 марта и 19 июля 2017 года.

Реформа предусматривала создание Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Так, областные таможни и Энергетическая таможня должны были присоединится к Межрегиональной таможни.

Согласно реформе, объединенные государственные фискальные инспекции должны были присоединиться к главным областным управлениям ГФС, а последние совместно с Офисом крупных налогоплательщиков - к Межрегиональному главному управлению ГФС.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове