Кабмин передумал реформировать налоговую и таможню

Правительство отменило решение о реорганизации налоговой и таможни

Кабинет министров Украины решил отменить прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, инициированных Министерством финансов.

Такое решение правительство приняло на заседании в четверг, 11 января, передает UA1.

Так, и.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан направил письмо Премьер-министру Украины Гройсману с критикой такой реорганизации.

Против документа выступили также председатель и члены профильного налогового парламентского комитета.

Однако, по мнению Минфина, постановление является законным и осуществимым, а сопротивление связывают с неготовностью проводить реформирование в ГФС.

Отметим, что отмененные постановления были приняты 29 марта и 19 июля 2017 года.

Реформа предусматривала создание Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Так, областные таможни и Энергетическая таможня должны были присоединится к Межрегиональной таможни.

Согласно реформе, объединенные государственные фискальные инспекции должны были присоединиться к главным областным управлениям ГФС, а последние совместно с Офисом крупных налогоплательщиков - к Межрегиональному главному управлению ГФС.