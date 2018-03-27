Кабмин отложил повышение цены на газ для населения до лета - СМИ

Цены на газ для населения останутся неизменными еще до июня

Кабинет министров Украины отложил вопрос о повышении цены на газ для населения еще на два месяца.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник в правительстве.

В частности, правительство планирует продлить до 1 июня 2018 года специальное требование для НАК Нафтогаза Украины и облгазов поставлять газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) без изменения текущих цен.

Действие спецобязательств истекает 1 апреля. По данным источника, соответствующее решение Кабмин может принять уже на ближайшем заседании в среду, 28 марта.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 грн за тыс. куб. м.

В НАКе заявляют, что с 1 октября 2015 года, когда правительство возложило на Нафтогаз специальные обязательства, и до конца 2017 года компания поставила контрагентам 40,7 млрд куб. м газа. По оценкам компании, эта схема принесла Нафтогазу 110 млрд грн убытков.