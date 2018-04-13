Розенко раскрыл планы Кабмина по повышению минимальной зарплаты до 4100 грн

0 комментировать
Решение примут учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года
Фото: NBU via Flickr

Решение примут учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что решение о возможности повышения размера минимальной зарплаты до 4100 грн будет принято в конце апреля-начале мая.

Об этом вице-премьер-министр рассказал в интервью Укринформу, передает пресс-служба правительства.

По его словам, решение примут учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года.

"Реальную картину по итогам экономической деятельности первого квартала мы будем иметь в конце апреля – начале мая. Я думаю, что тогда мы сможем определиться, когда идея 4100 грн будет реализована", – отметил Розенко.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальную зарплату повысят до 4100 грн. Но через несколько дней Кабмин ответил, что у него нет таких расчетов, а повышение возможно при условии экономического роста в государстве.

Отметим, что с 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату и теперь она составляет 3723 грн в месяц.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове