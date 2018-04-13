Розенко раскрыл планы Кабмина по повышению минимальной зарплаты до 4100 грн

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что решение о возможности повышения размера минимальной зарплаты до 4100 грн будет принято в конце апреля-начале мая.

Об этом вице-премьер-министр рассказал в интервью Укринформу, передает пресс-служба правительства.

По его словам, решение примут учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года.

"Реальную картину по итогам экономической деятельности первого квартала мы будем иметь в конце апреля – начале мая. Я думаю, что тогда мы сможем определиться, когда идея 4100 грн будет реализована", – отметил Розенко.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальную зарплату повысят до 4100 грн. Но через несколько дней Кабмин ответил, что у него нет таких расчетов, а повышение возможно при условии экономического роста в государстве.

Отметим, что с 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату и теперь она составляет 3723 грн в месяц.