«Произошло 24 февраля». Кабмин юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с Россией

9 апреля, 21:30
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Кабмин официально прекратил торговые отношения с РФ (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Кабмин официально прекратил торговые отношения с РФ (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Кабинет министров юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с Российской Федерацией.

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«Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, которое произошло 24 февраля», — сказала министр экономики Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона в субботу, 9 апреля, вечером по результатам заседания правительства.

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По ее словам, такое решение будет ежегодно блокировать валютные поступления России как минимум на 6 млрд долларов.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Торговля Кабинет министров Украины Российско-украинская война

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