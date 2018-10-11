Кабмин одобрил установку счетчиков тепла в старых домах

Это возможность экономить потребление тепла и платить только по собственному счетчику

Кабинет министров Украины принял постановление, позволяющее устанавливать счетчики тепла в старых домах.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей Facebook-странице.

Так, выбрать оптимальную систему индивидуального учета можно при технической возможности инженерных систем в доме.

Зубко отметил, что ранее индивидуальный счетчик был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления.

В то же время жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить поквартирный счетчик, платили за объем тепла, которое потребляло все здание по коммерческому домовому узлу. Плата делилась пропорционально площади на всех.

"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики или приборы-распределители на отопительные приборы смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику, а не по перерасходу небрежного соседа", - написал Зубко.

Доплата составит лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений по площади их квартиры.

Следующим шагом должно стать имплементация закона О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Напомним, что ранее Минрегион решил создать базу данных счетчиков.