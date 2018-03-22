Кабмин одобрил изменения в отборе руководства крупнейших госкомпаний

Кабинет министров Украины в среду, 21 марта, одобрил постановление, которое вводит новую процедуру отбора руководства и наблюдательного совета крупнейших государственных компаний.
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
Так, номинационный комитет по отбору руководителей и членов наблюдательных советов будет сокращен с 18 человек до 8.
Кандидатуры для него будет подбирать специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как раньше.
Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, документ еще будет доработан с учетом предложений секретариата Кабмина и Министерства финансов.
Первый вице-премьер – глава Минэкономразвития Степан Кубив уточнил, что вместо девяти министров в новый состав комитета по назначениям будут входить только четыре представителя правительства: министр Кабинета министров , первый заместитель министра финансов и первый заместитель министра экономического развития.
Четвертым станет руководитель или заместитель руководителя органа управления соответствующего государственного предприятия. Кроме того, вместо девяти в состав комитета войдут четыре независимых негосударственных эксперта с правом совещательного голоса.
Вместо отборочных комиссий при каждом органе управления образуется единая комиссия по отбору, в которую войдут два представителя секретариата Кабмина, представитель Минюста, представитель органа управления и эксперт по подбору персонала.
Комиссия по отбору будет представлять на рассмотрение номинационного комитета документы лучших по ее мнению претендентов - от трех до пяти кандидатов.
Предполагается, что такая процедура отбора распространится также на руководство госбанков.
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