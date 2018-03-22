Кабмин одобрил изменения в отборе руководства крупнейших госкомпаний

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Процедуру хотят распространить также на отбор руководства госбанков
Фото: pixabay/artx

Процедуру хотят распространить также на отбор руководства госбанков

Кабинет министров Украины в среду, 21 марта, одобрил постановление, которое вводит новую процедуру отбора руководства и наблюдательного совета крупнейших государственных компаний.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Так, номинационный комитет по отбору руководителей и членов наблюдательных советов будет сокращен с 18 человек до 8.

Кандидатуры для него будет подбирать специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как раньше.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, документ еще будет доработан с учетом предложений секретариата Кабмина и Министерства финансов.

Первый вице-премьер – глава Минэкономразвития Степан Кубив уточнил, что вместо девяти министров в новый состав комитета по назначениям будут входить только четыре представителя правительства: министр Кабинета министров , первый заместитель министра финансов и первый заместитель министра экономического развития.

Четвертым станет руководитель или заместитель руководителя органа управления соответствующего государственного предприятия. Кроме того, вместо девяти в состав комитета войдут четыре независимых негосударственных эксперта с правом совещательного голоса.

Вместо отборочных комиссий при каждом органе управления образуется единая комиссия по отбору, в которую войдут два представителя секретариата Кабмина, представитель Минюста, представитель органа управления и эксперт по подбору персонала.

Комиссия по отбору будет представлять на рассмотрение номинационного комитета документы лучших по ее мнению претендентов - от трех до пяти кандидатов.

Предполагается, что такая процедура отбора распространится также на руководство госбанков.

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