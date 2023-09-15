Пять приоритетов. Кабмин одобрил проект госбюджета на 2024 год 15 сентября, 12:23 Ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность (Фото:t.me/Denys_Smyhal)

Кабинет министров принял проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность. Правительство направило более половины всех ресурсов бюджета — 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году.

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«Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны», — написал премьер.

Второй приоритет — это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в этом году.

Третий приоритет — медицина и образование. На сектор образования правительство выделило 179 млрд грн, и это на 23 млрд больше, чем в этом году. На медицину — 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

Четвертый приоритет — поддержка ветеранов. Расходы по этой программе вырастут вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Пятый приоритет — это восстановление экономики. Премьер подчеркнул, что никакого повышения налогов не предвидится.

Шмыгаль сообщил, что правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов єРобота, поддержку украинских стартапов. Также правительство запустит новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя.

13 сентября президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что приоритетом бюджета на следующий год будут оборона и безопасность Украины.

5 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабинет министров одобрит проект государственного бюджета на 2024 год до 15 сентября.