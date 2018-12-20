Кабмин обязался не повышать зарплату чиновникам Сегодня, 15:36 173 Цей матеріал також доступний українською Заработная плата государственных служащих будет оставаться на уровне 2018 года Фото: Наталия Кравчук / НВ

Кабинет министров обязался оставить заработную плату государственных служащих на уровне 2018 года.

Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ, сообщает Экономическая правда.

"Для создания достаточного фискального пространства для расходов, связанных с безопасностью, и необходимых инвестиций в инфраструктуру, заработная плата государственных служащих будет оставаться на уровне 2018 года", - говорится в меморандуме.

Кроме того, средний рост заработной платы работников бюджетного сектора в 2019 году будет ограничен 9,4 процентами, тогда как минимальная месячная заработная плата была повышена на 12% до 4173 грн.

"Таким образом, пенсионные выплаты, в том числе для военных и по другим специальным пенсионным программам, будут увеличены в среднем на 8,5 процента, в соответствии с принятым в 2017 году законом о пенсионной реформе", - отмечается в документе.

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Напомним, 18 декабря, исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины и принял решение о выделении первого транша по новой программе, который будет перечислен до 25 декабря.

Это - десятая программа МВФ для Украины.

В Минфине отметили, что изменения, которые Украина должна осуществить в течение действия программы, и структурные маяки, которых надо достичь, прописаны в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

19 октября МВФ и Украина договорились на рабочем уровне о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), объемом $3,9 млрд.

В сентябре МВФ сменил программу помощи Украине со EFF на stand-by.

Программа международной помощи stand-by предоставляется тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.