Кабмин обязался не повышать зарплату чиновникам
Кабинет министров обязался оставить заработную плату государственных служащих на уровне 2018 года.
Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ, сообщает Экономическая правда.
"Для создания достаточного фискального пространства для расходов, связанных с безопасностью, и необходимых инвестиций в инфраструктуру, заработная плата государственных служащих будет оставаться на уровне 2018 года", - говорится в меморандуме.
Кроме того, средний рост заработной платы работников бюджетного сектора в 2019 году будет ограничен 9,4 процентами, тогда как минимальная месячная заработная плата была повышена на 12% до 4173 грн.
"Таким образом, пенсионные выплаты, в том числе для военных и по другим специальным пенсионным программам, будут увеличены в среднем на 8,5 процента, в соответствии с принятым в 2017 году законом о пенсионной реформе", - отмечается в документе.
Читайте также:
- Премия для себя: украинские чиновники все чаще выписывают себе финансовую помощь
- Как растут зарплаты и уровень квалификации украинских чиновников
Напомним, 18 декабря, исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины и принял решение о выделении первого транша по новой программе, который будет перечислен до 25 декабря.
Это - десятая программа МВФ для Украины.
В Минфине отметили, что изменения, которые Украина должна осуществить в течение действия программы, и структурные маяки, которых надо достичь, прописаны в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ.
19 октября МВФ и Украина договорились на рабочем уровне о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), объемом $3,9 млрд.
В сентябре МВФ сменил программу помощи Украине со EFF на stand-by.
Программа международной помощи stand-by предоставляется тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.