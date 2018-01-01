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Кабмин назначил и.о. министра агрополитики

Сегодня, 17:27
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Министерство получило временного руководителя

Фото: пресс-служба МинАПК

Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности министра агрополитики и продовольствия первого заместителя министра Максима Мартынюка.

Соответствующее распоряжение принято 28 ноября, передают Українськi Новини.

"Возложить временно выполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Мартынюка Максима Петровича", - говорится в документе.

Напомним, что 22 ноября Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Он подал в отставку 23 мая 2017 года.

Теги:   Министр МинАПК Агросектор Минагрополитики Кабмин

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