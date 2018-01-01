Кабмин назначил и.о. министра агрополитики
Сегодня, 17:27
73
Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности министра агрополитики и продовольствия первого заместителя министра Максима Мартынюка.
Соответствующее распоряжение принято 28 ноября, передают Українськi Новини.
"Возложить временно выполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Мартынюка Максима Петровича", - говорится в документе.
Напомним, что 22 ноября Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Он подал в отставку 23 мая 2017 года.