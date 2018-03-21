Кабмин настаивает на принятии Радой реформы госбюджета

Кабинет Министров утвердил законопроект о о среднесрочном бюджетном планировании и снова предлагает Верховной Раде поддержать реформу.

Соответствующий проект закона был утвержден на заседании правительства в среду, 21 марта, передают Українські Новини.

20 марта Рада отказалась поддержать законопроект. При рассмотрении проекта №8099 в сессионном зале он не набрал необходимого голосов. Максимально за него голосовали 215 депутатов.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект предусматривает разработку Министерством финансов до 15 мая этого года Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы и подачу их на рассмотрение Кабинета министров, который, в свою очередь, должен утвердить документ не позднее 1 июня. Также документ регламентирует подачу этого документа в парламент в пятидневный срок после утверждения.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект содержит ряд инноваций относительно бюджетного планирования.

Так, согласно законопроекту, бюджетная декларация, кроме основных направлений бюджетной политики, должна содержать общий "потолок" расходов и кредитов как максимальный объем кредитов, который возможно получить при определенных экономических условиях. Данилюк также уточнил, что законопроект внедряет обзор расходов.

Напомним, что в 2015 году, еще будучи министром финансов Украины, Наталья Яресько заявляла о переходе к трехлетнему бюджетному планированию.

В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий введение среднесрочного бюджетного планирования.