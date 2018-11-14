Кабмин намерен перенести введение накопительной пенсии

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Правительство предлагает перенести внедрение накопительной пенсионной системы на 2020 год

Правительство предлагает перенести внедрение накопительной пенсионной системы на 2020 год

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 года на 2020 год.

Соответствующий законопроект утвержден в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

Согласно документу, перечисление страховых взносов в накопительную систему пенсионного страхования вводится с 1 января 2020 года вместо 1 января 2019 года.

Участниками накопительной системы пенсионного страхования являются лица, которые по состоянию на 1 января 2020 года будут подлежать общеобязательному государственному пенсионному страхованию согласно настоящему действующему закону.

Застрахованные лица, которым на 1 января 2020 года (ранее 2019 года) останется менее 10 лет до достижения пенсионного возраста, будут иметь право принять решение не платить страховые взносы в накопительную систему пенсионного страхования.

Лица, достигшие пенсионного возраста, не могут быть плательщиками страховых взносов в Накопительный фонд.

Кроме того, Кабинету Министров поручено до 1 июля 2019 года (ранее до 1 июля 2018 года) обеспечить создание институциональных компонентов функционирования накопительной системы пенсионного страхования.

Установлено, что первичная чистая стоимость единицы пенсионных активов на дату направления части страховых взносов в Накопительный фонд равна 1 грн.

Напомним, что в октябре прошлого года  Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Он предусматривает введение с 1 января 2019 года накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования.

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