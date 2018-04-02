Кабмин изменил правила строительства под евростандарты

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Правительство расширило действие европейских стандартов на украинские нормы строительства
Фото: pixabay

Правительство расширило действие европейских стандартов на украинские нормы строительства

Кабинет Министров внес изменения в порядок применения строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В Украине вступили в силу все 58 частей Европейские кодексы, разработаны три основные пособия по проектированию по Еврокод относительно стальных, железобетонных конструкций и сейсмического проектирования.

Документ снимает ограничения по проектированию по строительным нормам, гармонизированным с нормативными документами ЕС, для конструкций зданий и сооружений строительства (нового строительства и реконструкции), которые по классу ответственности относятся к объектам со значительными последствиями.

Согласно сообщению, установление такого ограничения объяснялось отсутствием опыта указанного проектирования, а также тем, что на момент принятия порядке не все части Еврокодов приобрели в Украине в силу.

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