Кабмин изменил планы развития газодобывающей отрасли

Правительство актуализировало План мероприятий по реализации Концепции развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года.

Соответствующее решение Кабинет министров утвердил 24 октября, сообщает пресс-служба правительства.

Обновленный План действий призван усилить прозрачность газодобывающего сектора и улучшить качество его регулирования. Предполагается перейти на электронный формат обмена информацией между добывающими компаниями и органами власти, создать портал с доступом к информации об украинских ресурсах.

Ожидается также разработка новой версии Кодекса о недрах, который кодифицирует и упорядочит правила деятельности в добывающей отрасли.

По словам вице-премьера Владимира Кистиона, Украина постепенно улучшает условия для инвестиций в газодобывающий сектор.

Так, Верховная Рада приняла законы, которые внедряют стимулирующую ренту и гарантируют ее пятилетнюю неприкосновенность, направляют часть средств на развитие общин в добывающих регионах, упрощают разрешительные процедуры. А в июне 2018 года правительства Украины и Канады подписали письмо о намерениях по внедрению лучших практик управления добывающей отраслью.

Кроме того, вскоре ожидается переход на электронные аукционы для выдачи лицензий на разработку нефтегазовых недр, а также упрощение доступа к геологической информации.

Как известно, концепция развития газодобывающей отрасли предполагала увеличение добычи газа в Украине в 2020 году до 27,6 млрд куб. м, в том числе государственной Укргаздобычей - до 20,1 млрд куб. м.