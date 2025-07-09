На фото — победитель конкурса Александр Цивинский. В Кабмине обратились к Комиссии по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать кандидатуры (Фото: lvduvs.edu.ua)

Кабмин единогласно решил перезапустить конкурс на должность главы БЭБ без четкой правовой опоры. Ключевые члены правительства отправились в Рим на конференцию по восстановлению, отказавшись от комментариев. Худшего фона для поиска денег не найти.

Влиятельный орган — Бюро экономической безопасности (БЭБ) остается без руководителя. 7 июля правительство не утвердило результаты конкурса на должность главы БЭБ. Кабмин обратился к профильной комиссии с просьбой повторно подать на рассмотрение до двух кандидатов, которые отвечают критериям безопасности. Однако такое решение противоречит действующему закону о БЭБ.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) — влиятельный государственный орган в силовой вертикали, имеющий функции налоговой полиции и полномочия расследовать экономические преступления.

Комиссия, которая организовывала конкурс, 25 июня рекомендовала на эту должность Александра Цивинского — он возглавляет подразделение детективов НАБУ. Кандидатуру Цивинского поддержали трое международных членов комиссии. В то же время украинские представители, назначенные Кабмином, выразили поддержку другим претендентам — Михаилу Буртовому и Олегу Борисенко.